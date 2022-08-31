الرياضة
الأشهبي يدرب تازة
عين المكتب المسير لقدس تازة محمد الأشهبي مدربا للفريق الممارس في بطولة القسم الأول هواة شطر الشمال الشرقي، بدلا من نجيم الصغيور. والتحق الاشهبي بقدس تازة، قادما من دفاع حمرية الخنيفري في تجربة لم تكن ناجحة. وصرح محمد الأشهبي أن الهدف المسطر مع مكونات الفريق التازي، تحقيقأكمل القراءة »
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