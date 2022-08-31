الصباح الفني
”لارتيست” يلهب “إمنتانوت”
ألهب يوسف أقديم المعروف باسم “لارتيست”، حماس مهرجان إمنتانوت للفن والإبداع والتراث الذي أسدلت فعاليته، مساء أول أمس (الاثنين). وقدم “لارتيست” في حفل نظم مساء الجمعة الماضي، باقة من أشهر أغانيه، منها “شوكولا” و”كلونديسيتينا”، و”مافيوزا”، و”اللي فات مات”، إضافة إلى أغان أخرى بالأمازيغية زادت من حماس الجمهور،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا