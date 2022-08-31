حوادث
حجز عملة أجنبية مهربة بميناء طنجة
علم لدى المصالح الجمركية بميناء طنجة المتوسط، أن عناصرها المكلفة بمراقبة المسافرين بالمحطة البحرية للميناء ذاته، أحبطت، أول أمس (الاثنين)، محاولة استيراد مبلغ مالي كبير من عملة أجنبية، وضبطته مدسوسا بعناية وسط أمتعة مواطن مغربي مقيم بإيطاليا، كان يعتزم إدخاله إلى التراب الوطني بدون إخضاعه للإجراءات ومساطرأكمل القراءة »
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