حوادث
جثة امرأة تستنفر أمن مراكش
اختفت عن الأنظار أسبوعا قبل العثور عليها ميتة تباشر عناصر الدائرة الأمنية الثامنة بمقاطعة المنارة بمراكش، منذ مساء أول أمس (الاثنين)، أبحاثها التمهيدية، من أجل فك لغز العثور على جثة امرأة في عقدها السابع، بمنزلها الكائن بحي سيدي امبارك بالملحقة الإدارية الإنارة بمراكش. واستنادا إلى إفادة مصدرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا