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حوادث

جثة امرأة تستنفر أمن مراكش

منذ 25 ثانية
اختفت عن الأنظار أسبوعا قبل العثور عليها ميتة تباشر عناصر الدائرة الأمنية الثامنة بمقاطعة المنارة بمراكش، منذ مساء أول أمس (الاثنين)، أبحاثها التمهيدية، من أجل فك لغز العثور على جثة امرأة في عقدها السابع، بمنزلها الكائن بحي سيدي امبارك بالملحقة الإدارية الإنارة بمراكش. واستنادا إلى إفادة مصدرأكمل القراءة »

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منذ 25 ثانية


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