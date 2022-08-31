حوادث
تخفيض عقوبة متهم بالقتل
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، تأييد الحكم الابتدائي، القاضي بمؤاخذة متهم من أجل ارتكابه جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، أعقبته جناية السرقة الموصوفة بظروف الليل واستعمال السلاح الأبيض، مع تعديله بخفض العقوبة السجنية من المؤبد إلى عشرين سنة سجنا، مع تحميل المتهمأكمل القراءة »
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