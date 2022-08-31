بانوراما
كرة القدم تحت المجهر
كرة القدم ليست فقط لعبة، كما أنها ليست مجرد واجهة لتحقيق الشهرة، أو أحلام نجومية سياسية واقتصادية وشعبية وشعبوية أحيانا، بل أيضا ظاهرة قوية تجتاح العالم ومصنع رمزي لهيمنة ثقافات ولغات ورمزيات تنتمي إليها. إنها باختصار صيرورة ظاهرة غدت اليوم مجالا لاستثمارات إعلامية قوية التأثير على الملايين،أكمل القراءة »
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