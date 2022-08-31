بانوراما
خطر التهاب المعدة والأمعاء
الدكتور يشو قال إن المياه الراكدة بيئة مواتية لتكاثر البكتيريا والحشرات قال الدكتور ياسين يشو، طبيب وباحث في العلوم العصبية والسلوك البيولوجي وجراحة الدماغ الوظيفي، إن المياه الراكدة تشكل بيئة مناسبة لتكاثر أنواع مختلفة من الحشرات والبكتيريا، الأمر الذي يهدد صحة وسلامة الأشخاص الذين يسبحون فيها وخاصةأكمل القراءة »
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