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بانوراما

خطر التهاب المعدة والأمعاء

منذ دقيقتين
TO GO WITH AFP STORY BY Hassen ZENATI Algerian boys swim in a pond in Raghaia, some 30 kms (20 miles) east of Algiers, 11 August 2007. AFP PHOTO/STR (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)
الدكتور يشو قال إن المياه الراكدة بيئة مواتية لتكاثر البكتيريا والحشرات قال الدكتور ياسين يشو، طبيب وباحث في العلوم العصبية والسلوك البيولوجي وجراحة الدماغ الوظيفي، إن المياه الراكدة تشكل بيئة مناسبة لتكاثر أنواع مختلفة من الحشرات والبكتيريا، الأمر الذي يهدد صحة وسلامة الأشخاص الذين يسبحون فيها وخاصةأكمل القراءة »

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