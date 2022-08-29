الصباح الفني
سلمى رشيد و”المود الوردي”
أطلت الفنانة سلمى رشيد على متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” بفستان قصير باللون الوردي، وأرفقته بتعليق جاء فيه “المود اليوم وردي”. وتجاوب متابعو سلمى رشيد مع إطلالتها، التي أجمع كثير منهم على أناقتها وبساطتها، من خلال تعليقات كثيرة منها “جمالك مميز كثيرا والأناقة ما شاء الله”. وشاركتأكمل القراءة »
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