الصباح الفني
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طفلة تكلم محطة الفضاء الدولية أجرت طفلة، في عمر 8 سنوات، محادثة مدتها 45 ثانية مع محطة الفضاء الدولية، وقائد البعثة الفضائية كييل إن ليندغرين. الطريف، أن الصغيرة اعتمدت في إجراء محادثتها على راديو والدها، وفور بدء المحادثة، قال رائد الفضاء للصغيرة “مرحبا بكم في محطة الفضاءأكمل القراءة »
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