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الصباح الفني

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منذ دقيقتين
طفلة‭ ‬تكلم‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية أجرت‭ ‬طفلة،‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬8‭ ‬سنوات،‭ ‬محادثة‭ ‬مدتها‭ ‬45‭ ‬ثانية‭ ‬مع‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية،‭ ‬وقائد‭ ‬البعثة‭ ‬الفضائية‭ ‬كييل‭ ‬إن‭ ‬ليندغرين‭. ‬الطريف،‭ ‬أن‭ ‬الصغيرة‭ ‬اعتمدت‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬محادثتها‭ ‬على‭ ‬راديو‭ ‬والدها،‭ ‬وفور‭ ‬بدء‭ ‬المحادثة،‭ ‬قال‭ ‬رائد‭ ‬الفضاء‭ ‬للصغيرة‭ “‬مرحبا‭ ‬بكم‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭أكمل القراءة »

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