الصباح الفني
“أكبر غلطة بحياتي” تصل 40 مليون مشاهدة
حصدت أغنية “أكبر غلطة بحياتي” للفنانة ريم السواس أكثر من 40 مليون مشاهدة على “تيك توك”. وحققت الأغنية تفاعلا كبيرا ولقيت انتشارا واسعا بين الجمهور العربي على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة “التيك توك”، إذ اكتسحت الأغنية الموقع الشهير بفيديوهات لعدد كبير من النشطاء يظهرون منأكمل القراءة »
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