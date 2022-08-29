مجتمع
تعيينات في ديوان رئيس جماعة مكناس
عين جواد باحجي، رئيس جماعة مكناس، أخيرا، رشيد فراح الرئيس السابق لجماعة بوفكران والقيادي السابق في حزب “العدالة والتنمية”، في منصب مكلف بمهمة بديوان الرئيس. قرار تعيين رشيد فراح في هذا المنصب الذي وصف بالهام، ورد في بلاغ توصلت “الصباح ” بنسخة منه، والذي تحدث عن إطلاقأكمل القراءة »
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