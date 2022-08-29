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مجتمع

تعيينات‭ ‬في‭ ‬ديوان‭ ‬رئيس‭ ‬جماعة‭ ‬مكناس

منذ دقيقتين
عين‭ ‬جواد‭ ‬باحجي،‭ ‬رئيس‭ ‬جماعة‭ ‬مكناس،‭ ‬أخيرا،‭ ‬رشيد‭ ‬فراح‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لجماعة‭ ‬بوفكران‭ ‬والقيادي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬حزب‭ “‬العدالة‭ ‬والتنمية‭”‬،‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬مكلف‭ ‬بمهمة‭ ‬بديوان‭ ‬الرئيس‭.‬ قرار‭ ‬تعيين‭ ‬رشيد‭ ‬فراح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬الذي‭ ‬وصف‭ ‬بالهام،‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬توصلت‭ “‬الصباح‭ ” ‬بنسخة‭ ‬منه،‭ ‬والذي‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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