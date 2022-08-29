الصباح الفني
دياب في لوك جديد
فاجأ الفنان عمرو دياب متابعيه بأحدث ظهور له، إذ نشرت الإعلامية المصرية شيرين أبو الحسن صورة لابنها مع الهضبة، والذي ظهر بملامح متغيرة وحلق في الأذن عرضه للانتقادات. وبمجرد نشر الإعلامية الشهيرة لصورة عمرو دياب مع ابنها، أثيرت حالة من الجدل في التعليقات، ما بين متابعين عبرواأكمل القراءة »
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