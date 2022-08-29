الصباح الفني
قالوا
أتوليد كتبت الشاعرة فاطمة أتوليد تدوينة جاء فيها «ليس كل ما تعرفه يريح قلبك وعقلك، فبعض الأقوال والأفعال أجمل لو بقيت مجهولة». الهوني كتبت الممثلة جميلة الهوني على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “لا سعادة تعادل راحة الضمير”. البهاوي كتب المغني زهير البهاوي تدوينة على “إنستغرام” جاءأكمل القراءة »
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