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الصباح الفني

قالوا

منذ 10 دقائق
أتوليد كتبت‭ ‬الشاعرة‭ ‬فاطمة‭ ‬أتوليد‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تعرفه‭ ‬يريح‭ ‬قلبك‭ ‬وعقلك،‭ ‬فبعض‭ ‬الأقوال‭ ‬والأفعال‭ ‬أجمل‭ ‬لو‭ ‬بقيت‭ ‬مجهولة‮»‬‭.‬ الهوني كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬جميلة‭ ‬الهوني‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬لا‭ ‬سعادة‭ ‬تعادل‭ ‬راحة‭ ‬الضمير‭”.‬ البهاوي كتب‭ ‬المغني‭ ‬زهير‭ ‬البهاوي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭أكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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