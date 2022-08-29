بانوراما
“بادس “… جنة محبي الشواطئ
يعتبر من روائع الطبيعة ويسمح لزائريه باسترجاع لحظات تاريخية سحيقة يقع شاطئ “بادس” على بعد 50 كيلومترا من الجهة الغربية للحسيمة، وعلى مقربة من جزيرة بادس المحتلة من قبل إسبانيا. الشاطئ واحد من أهم الأماكن السياحية بإقليم الحسيمة، يتميز بوجوده في منطقة هادئة، تتوفر على رمال ذهبية.أكمل القراءة »
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