الصباح الفني
لحلو ومتعة الكتابة
أكد الفنان زكرياء لحلو أنه يعشق كثيرا الكتابة والإبحار في عوالم شخصيات يبدعها خياله في انتظار أن يتم اكتشافها في أعمال من توقيعه. وكتب لحلو على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “شخصيات جديدة تؤنسني في عزلة ممتعة اسمها الكتابة”، إذ كان بصدد الاشتغال على إبداع جديد أثناءأكمل القراءة »
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