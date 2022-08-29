الرياضة
“تسلل” ينعش آمال الفتيان في التأهل
أنعش المنتخب الوطني للفتيان حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني، من كأس العرب التي تحتضنها الجزائر حاليا، بفوزه على نظيره الموريتاني بهدف لصفر، في المباراة التي جمعتهما، مساء أول أمس (السبت)، بوهران، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. وتمكن المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، منأكمل القراءة »
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