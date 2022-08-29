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الرياضة

الزمامرة ينتدب لاعبا من الهواة

منذ دقيقتين
عزز نهضة الزمامرة صفوفه باللاعب أيوب المالكي، قادما من جمعية المنصورية، أحد فرق القسم الوطني هواة، ووقع له عقدا لمدة ثلاث سنوات. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن الطاقم التقني للفريق الدكالي أخضع اللاعب إلى فترة تجريبية، اقتنع خلالها بأدائه. وقال مصدر مسؤول إن أحد المؤطرين تابعأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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