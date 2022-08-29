الرياضة
“الراك” بطلا لدوري النتيفي
غضب على نقل النهائي من بركان إلى السعيدية تمكن الراسينغ البيضاوي الذي يمارس بالقسم الوطني الثاني من التتويج بدوري المرحوم أحمد النتيفي الودي، في نسخته ال 34 ، بعد تعادله في المباراة النهائية ( 0 / 0 ) أمام مولودية وجدة أول أمس (السبت)، بملعب المركز الجهويأكمل القراءة »
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