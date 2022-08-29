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“ألو يا حبيبتي” جديد الترك
أطلقت شركة “بلاتينوم ريكوردز” للإنتاج والتوزيع الموسيقي أغنية/ فيديو كليب جديدا للفنانة حلا الترك بعنوان “ألو يا حبيبتي”. الأغنية من كلمات هبة حماده، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وسام عبد المنعم، أما الفيديو كليب فيحمل توقيع المخرج أحمد عبد الواحد. جدير بالذكر أن “ألو يا حبيبتي” هيأكمل القراءة »
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