اذاعة وتلفزيون
والبيرج في “وقت لي وحدي”
تجمع منصة “نتفليكس” النجمين كيفن هارت ومارك والبيرج في فيلم يحمل عنوان “وقت لي وحدي”، أتاحت إمكانية متابعته ابتداء من الجمعة الماضي. وتدور أحداث الفيلم الجديد، حول أب يقرر الاستمتاع بوقته، مستغلا غياب أفراد أسرته لقضاء العطلة بعيدا، سيما أنه حرم من الأمر منذ سنوات، لينضم إليهأكمل القراءة »
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