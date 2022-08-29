وطنية
حقيبة “مغاربة العالم” تثير صراعا بين الأغلبية
كل حزب يؤكد أهليته لتدبيرها ونشطاء يطالبون بافتحاص ملايير الجمعيات أنعش الخطاب الملكي لثورة الملك والشعب، ذاكرة زعماء وقادة أحزاب الأغلبية الحكومية، للبحث عن “بروفايلات” لتولي حقيبة وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، مكلف بمغاربة العالم، أو كاتب دولة في شؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج،أكمل القراءة »
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