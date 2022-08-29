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وطنية

حقيبة‭ “‬مغاربة‭ ‬العالم‭” ‬تثير‭ ‬صراعا‭ ‬بين‭ ‬الأغلبية

منذ دقيقتين
تهافت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الظفر‭ ‬بالحقيبة‭                  (‬أرشيف‭)‬
كل‭ ‬حزب‭ ‬يؤكد‭ ‬أهليته‭ ‬لتدبيرها‭ ‬ونشطاء‭ ‬يطالبون‭ ‬بافتحاص‭ ‬ملايير‭ ‬الجمعيات أنعش‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬لثورة‭ ‬الملك‭ ‬والشعب،‭ ‬ذاكرة‭ ‬زعماء‭ ‬وقادة‭ ‬أحزاب‭ ‬الأغلبية‭ ‬الحكومية،‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ “‬بروفايلات‭” ‬لتولي‭ ‬حقيبة‭ ‬وزير‭ ‬منتدب‭ ‬لدى‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الإفريقي،‭ ‬مكلف‭ ‬بمغاربة‭ ‬العالم،‭ ‬أو‭ ‬كاتب‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬المقيمة‭ ‬بالخارج،‭أكمل القراءة »

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