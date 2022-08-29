وطنية
”سرقة الماء” تزيد من تداعيات الجفاف
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة، حول مراقبة وزجر ظاهرة الاستغلال غير المشروع للمياه. معتبرا أن استمرار أزمة الجفاف وندرة المياه سيحولها من أزمة موسمية وعابرة إلى أزمة بنيوية وطويلة الأمد، وهي أزمة ناجمة عن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، أكمل القراءة »
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