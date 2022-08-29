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وطنية

‭”‬سرقة‭ ‬الماء‭” ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬الجفاف

منذ دقيقتين
Nizar Baraka, s’exprimant mardi à Rabat, lors de la clôture de la 3ème édition de la "Morocco-US Business Development Conference"
وجه‭ ‬النائب‭ ‬البرلماني‭ ‬رشيد‭ ‬حموني،‭ ‬سؤالا‭ ‬كتابيا‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬التجهيز‭ ‬والماء‭ ‬نزار‭ ‬بركة،‭ ‬حول‭ ‬مراقبة‭ ‬وزجر‭ ‬ظاهرة‭ ‬الاستغلال‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬للمياه‭. ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬أزمة‭ ‬الجفاف‭ ‬وندرة‭ ‬المياه‭ ‬سيحولها‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬موسمية‭ ‬وعابرة‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬بنيوية‭ ‬وطويلة‭ ‬الأمد،‭ ‬وهي‭ ‬أزمة‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬العالم،‭ أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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