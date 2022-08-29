الصباح الفني
الصديقي ضحية نصب
تقاسمت الفنانة سحر الصديقي، مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” بعض تفاصيل تعرضها للنصب من مقرب منها. وقالت الصديقي في فيديوهات نشرتها عبر خاصية “الستوري” إنها اكتشفت قبل أكثر من شهر، أن شخصا مجهولا يقوم بإجراء طلبيات من أحد التطبيقات الشهيرة، باستخدام بطاقتها البنكية، مؤكدة أنها اكتشفتأكمل القراءة »
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