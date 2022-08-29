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اذاعة وتلفزيون

نجوم بوليود في المغرب

منذ 3 دقائق
فريق فيلم هندي اختار المملكة لتصوير مشاهد “أكشن” حصل فريق عمل فيلم هندي على رخصة لتصوير بعض المشاهد في المغرب، ابتداء من شتنبر المقبل. وحسب المعلومات المتوفرة فإن الفيلم والذي يحمل عنوان ” Jana Gana Mana، يجمع أهم نجوم بوليود ويتعلق الأمر بفيجاي ديفيراكوندا وأنانيا بانداي وبوجاأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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