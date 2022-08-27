الصباح الفني
قالوا
زناز كتب الباحث الجزائري حميد زناز تدوينة جاء فيها “بدل حشو أذهان الأطفال في المدارس بوجود حياة بعد الموت، من الأحسن أن نبههم أن هناك حياة قبل الموت”. العلوي كتب المخرج عز العرب العلوي تدوينة على “فيسبوك” جاء فيها “الحياة مثل ركوب الدراجة، لتحافظ على توازنك، يجبأكمل القراءة »
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