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الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقتين
زناز كتب‭ ‬الباحث‭ ‬الجزائري‭ ‬حميد‭ ‬زناز‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬بدل‭ ‬حشو‭ ‬أذهان‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬بوجود‭ ‬حياة‭ ‬بعد‭ ‬الموت،‭ ‬من‭ ‬الأحسن‭ ‬أن‭ ‬نبههم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حياة‭ ‬قبل‭ ‬الموت‭”.‬ العلوي كتب‭ ‬المخرج‭ ‬عز‭ ‬العرب‭ ‬العلوي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬فيسبوك‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الحياة‭ ‬مثل‭ ‬ركوب‭ ‬الدراجة،‭ ‬لتحافظ‭ ‬على‭ ‬توازنك،‭ ‬يجب‭أكمل القراءة »

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