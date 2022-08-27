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الصباح الفني

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منذ دقيقة واحدة
‭”‬ناسا‭” ‬ترصد‭ ‬صوتا‭ ‬مخيفا رصدت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأمريكية‭ (‬ناسا‭) ‬صوتا‭ ‬مخيفا‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬الثقب‭ ‬الأسود،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬اكتشافه‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬ويقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬250‭ ‬مليون‭ ‬سنة‭ ‬ضوئية‭ ‬من‭ ‬الأرض‭. ‬ويشبه‭ ‬الصوت‭ ‬الذي‭ ‬رصدته‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭ ‬صوت‭ ‬الرياح،‭ ‬وهو‭ ‬صوت‭ ‬مخيف‭.‬ ‭ ‬وغردت‭ “‬ناسا‭” ‬عبر‭ ‬موقع‭ ”أكمل القراءة »

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