الصباح الفني
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”ناسا” ترصد صوتا مخيفا رصدت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) صوتا مخيفا يأتي من الثقب الأسود، الذي تم اكتشافه قبل فترة ويقع على بعد 250 مليون سنة ضوئية من الأرض. ويشبه الصوت الذي رصدته وكالة الفضاء الدولية صوت الرياح، وهو صوت مخيف. وغردت “ناسا” عبر موقع ”أكمل القراءة »
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