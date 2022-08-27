ملف الصباح
ضياع في انتظار سجل الفقراء
دعم التمدرس لم يصل إلى مستحقيه بسبب اختلالات في آلية التوزيع كل برامج الدعم أصابها الارتباك، بسبب طول انتظار إنجاز السجل الاجتماعي، بما في ذلك برنامج الدعم «تيسير» الذي وضع لفائدة أبناء الأسر المستفيدة من نظام المساعدة الطبية «راميد»، ورغم اشتراط توفر الأسر الراغبة في استفادة أبنائهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا