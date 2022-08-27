fbpx
ملف الصباح

ضياع في انتظار سجل الفقراء

منذ 42 ثانية
دعم التمدرس لم يصل إلى مستحقيه بسبب اختلالات في آلية التوزيع كل برامج الدعم أصابها الارتباك، بسبب طول انتظار إنجاز السجل الاجتماعي، بما في ذلك برنامج الدعم «تيسير» الذي وضع لفائدة أبناء الأسر المستفيدة من نظام المساعدة الطبية «راميد»، ورغم اشتراط توفر الأسر الراغبة في استفادة أبنائهاأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 42 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.