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الدخول المدرسي… البعبع
حيرة أمام تضاعف أثمان اللوازم والكتب واستفهامات حول طريقة دعم الحكومة تفاقمت أزمات الأسر لسبب الغلاء، وتعرضت ميزانيتها إلى صدمات وانتكاسات متتالية، فبعد عيد الأضحى والعطلة الصيفية، تواجه دخولا مدرسيا بمواصفات جديدة، يطبعها الغلاء المتواصل في الأسعار. وانطلقت حمى الغلاء أثناء استباق أسر لاقتناء اللوازم المدرسية والدفاترأكمل القراءة »
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