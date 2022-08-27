وطنية
أخنوش يستعجل تعميم محاكم الأسرة
خصص لها حيزا مهما في نقاش المجلس الحكومي أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في المجلس الحكومي الذي انعقد أول أمس (الخميس)، أن الحكومة ستعمل على تعميم محاكم الأسرة على المستوى الوطني وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها، تنفيذا لما تضمنه الخطاب الملكيأكمل القراءة »
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