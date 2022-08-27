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شركات وهمية للسطو على عقارات

منذ 3 دقائق
موثق متورط في الاحتيال على مالكي شقق سجلت وحفظت بأسماء مشبوهة المتورطون استنسخوا شركات أخرى تحمل أسماء شبيهة بالشركة الأم ابتكر مسير شركة عقارية تقنية جديدة للسطو على 22 عقارا، عبارة عن شقق ومحلات تجارية، إذ بعد بيعها بعقود توثيقية، يعمد موثق يوجد رهن الاعتقال في قضيةأكمل القراءة »

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