اذاعة وتلفزيون
“الليلة سهرتنا” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم” اليوم (السبت)، عند حدود الساعة العاشرة ليلا و 15 دقيقة، على موعد مع البرنامج الفني “الليلة سهرتنا”، الذي تقدمه ابتسام كتيبي. وستستقبل كتيبي في سهرة اليوم، فنانين لتقديم فقرات غنائية وكوميدية، علما أنه غالبا ما يقدم ضيوف البرنامج الذي يشرف على إعدادهأكمل القراءة »
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