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اذاعة وتلفزيون

“الثقافية” تحتفي بمحمد شكري

منذ 4 دقائق
المرجاني يقف في برنامج خاص عند أدب الهامش ودور المثقف اختارت قناة “الثقافية” التابعة لباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الاحتفاء بأدب الراحل محمد شكري ضمن برنامج خاص تولى إعداده وتقديمه حميد المرجاني، على هامش فعاليات النسخة السادسة عشرة من مهرجان “ثويزا” المتوسطي، الذي احتضنته طنجة. واختارأكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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