الرياضة
الجامعة تمدد ميركاتو المعطلين
يواصلون معسكرهم بقيادة فتحي جمال قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تمديد الميركاتو الصيفي للاعبين العاطلين، لتمكينهم من البحث عن أندية بعد المعسكر التدريبي الذي تجريه لهم الإدارة التقنية. ومددت الجامعة ميركاتو اللاعبين الذين لا يتوفرون على أندية، ودخلوا معسكرا تدريبيا تحت إشرافها إلى غاية 9 شتنبرأكمل القراءة »
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