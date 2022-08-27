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وطنية

13‭ ‬مباراة‭ ‬لإدماج‭ ‬طلبة‭ ‬أوكرانيا

منذ 4 دقائق
وقفة‭ ‬سابقة‭ ‬لأمهات‭ ‬وآباء‭ ‬طلبة‭ ‬بأوكرانيا‭                          (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
انفتاح‭ ‬الجامعات‭ ‬على‭ ‬كفاءات‭ ‬بالخارج‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬بطالة‭ ‬الدكاترة قال‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬الميراوي،‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬والابتكار،‭ ‬إنه‭ ‬توصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬لأزمة‭ ‬الطلبة‭ ‬المغاربة‭ ‬بأوكرانيا،‭ ‬الذين‭ ‬اضطروا‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي،‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأراضيه‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭.‬ وأكد‭ ‬المسؤول‭أكمل القراءة »

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