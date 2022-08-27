وطنية
13 مباراة لإدماج طلبة أوكرانيا
انفتاح الجامعات على كفاءات بالخارج في ظل استمرار بطالة الدكاترة قال عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إنه توصل إلى حل لأزمة الطلبة المغاربة بأوكرانيا، الذين اضطروا إلى مغادرة هذا البلد بشكل تدريجي، مباشرة بعد بدء الغزو الروسي لأراضيه في فبراير الماضي. وأكد المسؤولأكمل القراءة »
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