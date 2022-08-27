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الرياضة

آسفي يفسخ عقد الغافولي

منذ 3 دقائق
الفريق العبدي يصرف النظر عن التعاقد مع السنغالي كوناطي توصل مسؤولو أولمبيك آسفي إلى اتفاق نهائي مع المدافع خالد الغافولي، يقضي بفسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن اللاعب تسلم خمسة ملايين سنتيم، ووافق على إنهاء تعاقده مع الفريق، بعدما وضعه المدرب المصريأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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