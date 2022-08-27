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الصباح الفني

‭”‬طنجاز‭” ‬يعود‭ ‬بقوة

منذ 4 دقائق
من‭ ‬فعاليات‭ ‬إحدى‭ ‬الدورات‭ ‬السابقة‭                     (‬خاص‭)‬
يعود‭ ‬مهرجان‭ “‬طنجاز‭” ‬إلى‭ ‬جمهوره،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬فعاليات‭ ‬دورته‭ ‬الجديدة،‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬اضطراري،‭ ‬22‭ ‬شتنبر‭ ‬المقبل‭ ‬لتستمر‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.‬ ويراهن‭ ‬منظمو‭ “‬طنجاز‭” ‬على‭ ‬عودة‭ ‬قوية،‭ ‬واستضافة‭ ‬أشهر‭ ‬الأسماء،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬منصة‭ ‬قصر‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإيطالية‭ ‬بطنجة،‭ ‬ستستقبل،‭ ‬طيلة‭ ‬فعاليات‭ ‬المهرجان،‭ ‬فنانين‭أكمل القراءة »

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