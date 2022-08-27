الصباح الفني
”طنجاز” يعود بقوة
يعود مهرجان “طنجاز” إلى جمهوره، إذ من المنتظر أن تنطلق فعاليات دورته الجديدة، بعد توقف اضطراري، 22 شتنبر المقبل لتستمر إلى غاية 24 من الشهر ذاته. ويراهن منظمو “طنجاز” على عودة قوية، واستضافة أشهر الأسماء، مؤكدين أن منصة قصر المؤسسات الإيطالية بطنجة، ستستقبل، طيلة فعاليات المهرجان، فنانينأكمل القراءة »
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