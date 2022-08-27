وطنية
أحدث أنظمة دفاع أمريكية للمغرب
وكالة التعاون الأمني الدفاعي توافق على صفقة آليات قيادة وتحكم بـ 141 مليون دولار أعطت وزارة الدفاع الأمريكية موافقتها على منح المغرب معدات عسكرية لم يسبق بيعها خارج دول دائرة حلف الشمال الأطلسي وإسرائيل، إذ صادق البانتغون على قرار يقضي ببيع معدات عسكرية عبارة عن عدد منأكمل القراءة »
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