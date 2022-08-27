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الرياضة

مواجهات نارية بأبطال أوربا

منذ 10 دقائق
طريق الريال سالكة في مجموعة شاختار ولايبزيغ وسلتيك سحبت، أول أمس (الخميس)، قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوربا لكرة القدم في اسطنبول التركية. وبحكم وجود بايرن ميونيخ في المستوى الأول وبرشلونة في الثاني، أسفرت القرعة عن وقوعهما ضمن المجموعة ذاتها، التي ستكون نارية بوجود إنتر الإيطاليأكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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