الرياضة
36 حكما يستعدون للبطولة
ضمنهم حكام شباب وست حكمات وآخرون لـ «الفار» شارك 36 حكما من حكام الصفوة في الدورة التكوينية، التي نظمتها اللجنة المركزية للتحكيم، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، استعدادا للموسم الرياضي المقبل، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة. وتلقى الحكام دروسا نظرية في تقنية الحكم المساعدأكمل القراءة »
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