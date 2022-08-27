وطنية
عشرة ملايير دعما للكتب المدرسية
ارتفاع صاروخي في أسعار اللوازم المدرسية ومنع استيرادها وسيادة الاحتكار أصدر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تعليماته لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتنسيق مع الوزير المكلف بالميزانية، لصرف دعم الكتب المدرسية حتى لا ترتفع أسعارها وتضر بالقدرة الشرائية للمواطنين. وخصصت الحكومة 105 ملايين درهم، لتعويض الناشرين عنأكمل القراءة »
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