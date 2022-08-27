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وطنية

عشرة‭ ‬ملايير‭ ‬دعما‭ ‬للكتب‭ ‬المدرسية

منذ 3 دقائق
الحكومة‭ ‬عوضت‭ ‬الناشرين‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬أثمنة‭ ‬الورق‭ ‬والطباعة‭                                        (‬أرشيف‭)  ‬
ارتفاع‭ ‬صاروخي‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬اللوازم‭ ‬المدرسية‭ ‬ومنع‭ ‬استيرادها‭ ‬وسيادة‭ ‬الاحتكار أصدر‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش،‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬تعليماته‭ ‬لوزير‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬والتعليم‭ ‬الأولي‭ ‬والرياضة،‭ ‬بتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الوزير‭ ‬المكلف‭ ‬بالميزانية،‭ ‬لصرف‭ ‬دعم‭ ‬الكتب‭ ‬المدرسية‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬ترتفع‭ ‬أسعارها‭ ‬وتضر‭ ‬بالقدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للمواطنين‭.‬ وخصصت‭ ‬الحكومة‭ ‬105‭ ‬ملايين‭ ‬درهم،‭ ‬لتعويض‭ ‬الناشرين‭ ‬عن‭أكمل القراءة »

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