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ملف الصباح

الزيادة ثابتة رغم الدعم

منذ 15 دقيقة
الوزارة تطمئن حول الكتاب المدرسي وتتناسى الدفاتر واللوازم استبشر بعض المغاربة خيرا، عندما خرجت الوزارة ببلاغ لها، تدعي فيه أن لا زيادات ستفرض هذه السنة، وأن الأمر متحكم فيه، وهناك آلية للدعم، ستقدم للناشرين للحفاظ على سعر الكتاب المدرسي، وغيرها من التبريرات، لكن بالمقابل تناست أن المواطنينأكمل القراءة »

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منذ 15 دقيقة


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