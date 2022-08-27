ملف الصباح
الزيادة ثابتة رغم الدعم
الوزارة تطمئن حول الكتاب المدرسي وتتناسى الدفاتر واللوازم استبشر بعض المغاربة خيرا، عندما خرجت الوزارة ببلاغ لها، تدعي فيه أن لا زيادات ستفرض هذه السنة، وأن الأمر متحكم فيه، وهناك آلية للدعم، ستقدم للناشرين للحفاظ على سعر الكتاب المدرسي، وغيرها من التبريرات، لكن بالمقابل تناست أن المواطنينأكمل القراءة »
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