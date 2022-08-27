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ملف الصباح

‭”‬الخل‭ ‬على‭ ‬الخميرة‭”‬

منذ 38 ثانية
بعض‭ ‬المدارس‭ ‬تفرض‭ ‬لباسا‭ ‬موحدا ‭(‬أرشيف‭)‬
عائلات‭ ‬أنهكتها‭ ‬المصاريف‭ ‬ومدارس‭ ‬تشترط‭ ‬زيا‭ ‬موحدا‭ ‬للتلاميذ رغم‭ ‬أن‭ ‬العطلة‭ ‬الصيفية‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬بعد،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أغلب‭ ‬الأسر‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬دوامة‭ ‬الكتب‭ ‬واللوازم‭ ‬المدرسية‭ ‬التي‭ ‬انضافت‭ ‬إليها‭ ‬مسألة‭ ‬ملابس‭ ‬الدخول‭ ‬المدرسي‭ ‬والتي‭ ‬تختلف‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى،‭ ‬فهناك‭ ‬بعض‭ ‬المدارس‭ ‬التي‭ ‬اشترطت‭ ‬زيا‭ ‬موحدا‭ ‬يفرض‭ ‬على‭أكمل القراءة »

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