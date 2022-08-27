ملف الصباح
”الخل على الخميرة”
عائلات أنهكتها المصاريف ومدارس تشترط زيا موحدا للتلاميذ رغم أن العطلة الصيفية لم تنته بعد، إلا أن أغلب الأسر دخلت في دوامة الكتب واللوازم المدرسية التي انضافت إليها مسألة ملابس الدخول المدرسي والتي تختلف من مدرسة إلى أخرى، فهناك بعض المدارس التي اشترطت زيا موحدا يفرض علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا