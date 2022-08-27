ملف الصباح
إكراهات متعددة
ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية يؤرق الآباء يواجه أولياء أمور التلاميذ مشاكل وإكراهات ذاتية وموضوعية متعددة ومتنوعة مع انطلاق كل موسم دراسي يتحول سنويا إلى كابوس مؤرق لهم ومستنزف لما تبقى من مدخرات ما بعد العطلة، دون أن يجدوا حيلا ناجعة لتذويبها، وارتفعت حدة الإكراهات هذه السنة، فيأكمل القراءة »
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