fbpx
ملف الصباح

إكراهات متعددة

منذ 15 ثانية
ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية يؤرق الآباء يواجه أولياء أمور التلاميذ مشاكل وإكراهات ذاتية وموضوعية متعددة ومتنوعة مع انطلاق كل موسم دراسي يتحول سنويا إلى كابوس مؤرق لهم ومستنزف لما تبقى من مدخرات ما بعد العطلة، دون أن يجدوا حيلا ناجعة لتذويبها، وارتفعت حدة الإكراهات هذه السنة، فيأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 15 ثانية


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.