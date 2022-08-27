اذاعة وتلفزيون
“بينوا بلانك” يعود من جديد
تعود شخصية “المحقق بينوا بلانك” إلى جمهورها من جديد، من خلال الجزء الثاني من الفيلم الأمريكي “اخرجوا السكاكين”. ويجمع الفيلم الجديد، والذي من المقرر أن تعرضه منصة “نتفليكس” شتنبر المقبل، مجموعة من الأسماء، ويتعلق الأمر بدانيال كريغ وإدوارد نورتون وجانيل موناي وكاثرين هان وليزلي أودوم جونيور وجيسيكاأكمل القراءة »
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