ملف الصباح
ورطة القروض
الأزمة تدفع الأسر إلى الإقبال عليها لكن بتكاليف باهظة تحول الدخول المدرسي إلى بعبع للأسر المغربية، سيما تلك التي تراهن على التعليم الخصوصي، فمع بداية كل سنة دراسية تجد نفسها أمام مصاريف كبيرة، بداية برسوم التسجيل التي قد تتجاوز 2000 درهم وتسديد واجبي شتنبر ويونيو دفعة واحدة،أكمل القراءة »
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