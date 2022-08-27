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ملف الصباح

الأسر‭ ‬تصارع‭ ‬طواحين‭ ‬الهواء

منذ 14 ثانية
الحكومة‭ ‬تؤكد‭ ‬الدعم‭ ‬وفوضى‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وصراع‭ ‬حول ‬الحقائب غلاء‭ ‬الأسعار‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬فقط‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المواد‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬الغذائية،‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬بمجال‭ ‬تلبية‭ ‬حاجيات‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬الواحدة‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬بسبب‭ ‬تقلب‭ ‬الأسواق‭ ‬وصراع‭ ‬الجبابرة،‭ ‬أي‭ ‬الشركات‭ ‬لفرض‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع،‭ ‬والادعاء‭ ‬بأن‭ ‬تداعيات‭أكمل القراءة »

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منذ 14 ثانية


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