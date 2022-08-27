ملف الصباح
الأسر تصارع طواحين الهواء
الحكومة تؤكد الدعم وفوضى في القطاع الخاص وصراع حول الحقائب غلاء الأسعار لا يتعلق فقط بالنسبة إلى المواد الاستهلاكية الغذائية، بل في كل ما له علاقة بمجال تلبية حاجيات أفراد الأسرة الواحدة التي تعاني بسبب تقلب الأسواق وصراع الجبابرة، أي الشركات لفرض الأمر الواقع، والادعاء بأن تداعياتأكمل القراءة »
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