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منذ 9 ثواني
منصور في “مستر إكس” تشارك الفنانة رانيا منصور ضيفة شرف في أحداث فيلم “مستر إكس” للنجم أحمد فهمي. وتجسد رانيا خلال الأحداث شخصية زوجة أكرم حسني وتحدث العديد من الأزمات بينهما ويقرران الطلاق. وفيلم “مستر إكس” بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، ورحاب الجمل،أكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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