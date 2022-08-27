حوادث
قتل تاجر مجوهرات بأكادير
الجاني عرضه للكمات قوية قرب محله التجاري تعرض تاجر مجوهرات لاعتداء شنيع، مغرب أول أمس (الخميس)، قرب محله الكائن بمحج الجيش الملكي بأكادير، أفضى إلى إزهاق روحه، ونقل جثته بعد ذلك إلى مستودع الأموات لتشريحها، وفر الجانح من مسرح الجريمة. وحلت صباح أمس (الجمعة)، عناصر الشرطة القضائيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا