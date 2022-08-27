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ملف الصباح

التعليم‭ ‬الخاص‭… ‬فوضى‭ ‬وتسيب

منذ 5 ثواني
المدارس‭ ‬الخصوصية‭ ‬تفرض‭ ‬واجبات‭ ‬تسجيل‭ ‬مرتفعة‭            ( ‬أرشيف‭) ‬
أرباب‭ ‬مؤسسات‭ ‬يفرضون‭ ‬زيادات‭ ‬غير‭ ‬مبررة‭ ‬خارج‭ ‬الرقابة يتجدد‭ ‬النقاش‭ ‬والجدل‭ ‬مطلع‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬حول‭ ‬الارتفاع‭ ‬المهول‭ ‬للتكاليف‭ ‬التي‭ ‬يفرضها‭ ‬أصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬بداية‭ ‬كل‭ ‬موسم‭ ‬دراسي‭ ‬بدون‭ ‬رقابة‭ ‬أو‭ ‬قوانين‭ ‬تنظم‭ ‬وتقنن‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬بخصوص‭ ‬الأسعار،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أثمان‭ ‬الكتب‭ ‬المرتفعة‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬تجارة‭ ‬مفيدة‭ ‬ومربحة‭ ‬للمطابع‭أكمل القراءة »

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