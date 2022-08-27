ملف الصباح
التعليم الخاص… فوضى وتسيب
أرباب مؤسسات يفرضون زيادات غير مبررة خارج الرقابة يتجدد النقاش والجدل مطلع كل سنة حول الارتفاع المهول للتكاليف التي يفرضها أصحاب المؤسسات بداية كل موسم دراسي بدون رقابة أو قوانين تنظم وتقنن هذا القطاع بخصوص الأسعار، إضافة إلى أثمان الكتب المرتفعة والتي تعد تجارة مفيدة ومربحة للمطابعأكمل القراءة »
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