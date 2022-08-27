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حوادث

اغتصاب فلبينية يورط ابن مسؤول أمني

منذ 41 ثانية
أحالت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، أمس (الجمعة)، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، نجل مسؤول بالمنطقة الأمنية بسيدي بنور، يبلغ من العمر 14 سنة، بتهمة اغتصاب خادمة فلبينية تبلغ من العمر 31 سنة، وهتك عرضها بالعنف، تعمل بمنزل خالته، المتزوجة من سعودي. وأمر الوكيل العامأكمل القراءة »

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منذ 41 ثانية


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